Europa acusa de criminals els que salven vides

ELS LECTORS DE L’ARA esteu sent testimonis de les cròniques de la Cristina Mas i el Xavier Bertral: Itàlia ha confiscat el vaixell d’Open Arms. Aquest vaixell havia rescatat 216 persones, i com que en comptes de portar-los als guardacostes de Líbia els van portar a territori italià, Itàlia acusa l’ONG d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal. Si els camps d’extermini nazis van significar el suïcidi d’Europa, una notícia com aquesta confirma el suïcidi per a una nova generació: ¿com es pot explicar una notícia com aquesta a un nen? Com es pot acusar de criminals els que salven vides? I, sobretot, com se’ls pot acusar en nom d’Europa? Quins ideals pot impulsar Europa entre els europeus i a tot el món si es comporta amb aquest egoisme estúpid? Quina gran idea volia ser Europa i en què s’ha convertit? Feu fàstic, estats europeus.