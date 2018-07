A Europa en diuen justícia, a Espanya "canallada"

A Ciutadans han parlat de "canallada" d’Alemanya i al PP han exigit que Espanya suspengui els acords de Schengen, i tot perquè la justícia alemanya no accepta extradir Puigdemont per rebel·lió. És el mateix llenguatge que feia servir el franquisme quan el mercat comú retirava els seus ambaixadors de Madrid quan Franco firmava penes de mort. Hi ha una profunda pulsió antieuropea en la mirada espanyola del món, perquè és víctima d’un complex d’inferioritat, encara, per la incorporació tardana al club de les democràcies. I hi ha, també, absència de serenitat i de set de justícia. Els propagadors de l’odi han deshumanitzat Puigdemont fins a equiparar-lo amb un colpista i només busquen la venjança pel fracàs clamorós de l’Estat l’1 d’octubre. No l'hi perdonaran. Per aquest sentit de l’honor humiliat, perquè ha quedat en evidència, el jutge Llarena és capaç de dir: "Només per malversació no el volem".