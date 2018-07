Exhibició de la placa policial i protecció corporativa

De tota la seqüència de l’agressió a Jordi Borràs, hi ha dos moments dramàtics, violència a part. Que l’agressor mostrés la seva placa policial, i la paràlisi del ministeri de l’Interior espanyol en la resposta. L’exhibició de la placa revela la convicció d’impunitat amb què l’extrema dreta sent que pot bellugar-se i l’empara que sap que trobarà dins dels cossos armats de l’Estat. La resposta del ministeri de l’Interior d’obrir un expedient informatiu és inadmissible: un servidor públic que trenca el nas a un ciutadà i presumeix de la seva condició de policia no pot continuar al seu lloc de treball fins a l’aclariment dels fets. El govern de Sánchez ha d’actuar enèrgicament per tallar d’arrel la difusió del missatge implícit que amb els catalans, i especialment amb els independentistes, la violència dels cossos policials o la de qualsevol energumen està permesa.