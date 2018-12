Extrema dreta, Casado i polítics que parlen clar

Casado ha dit aquesta setmana que "el resultat de Vox ratifica la meva aposta que a Espanya hi ha una majoria de gent que vol que els polítics parlin clar". Casado confon deliberadament parlar clar amb comportar-se com un fatxenda, faltar al respecte o amenaçar. No confonguem parlar clar amb jugar a qui la diu més grossa. Ni amb canviar el sentit de la paraules, com 'colpista' o 'supremacista'. No hi ha gaires polítics que parlin clar (algú va dir que la política és l’art del possible) i menys en una època en què la política s’expressa amb missatges cuinats en laboratoris de l'autoanomenat 'pensament'. I malgrat tota la sofisticació, la gent encara sabem captar, ni que sigui amb una llambregada, quanta veritat hi ha en les trajectòries, en el llenguatge no verbal, en la mirada, en l’estil, en els fruits dels polítics, sobretot dels que diuen que parlen clar. I no, esclar, Casado confon parlar clar amb festejar amb l’extrema dreta.