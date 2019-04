Ferran López en l’hora més dura

Quan Rajoy va convertir el comissari Ferran López en cap dels Mossos d'Esquadra, el cos va respirar alleugerit, perquè ell era la mà dreta de Trapero, duia l’uniforme blau des del 1990 i tenia el caràcter flegmàtic i conciliador que requeria el 155. Però a ell li va caure el món a sobre. No va voler ocupar el despatx del major i es va resistir a dur escorta i a fer servir el cotxe oficial fins que es va rendir a la necessitat. Va dedicar moltes hores a refer la confiança que part de la justícia a Catalunya havia perdut en els Mossos, incloses les relacions públiques en actes com aquell en què va ser retratat conversant amb Llarena. Una part del sobiranisme no l'hi va perdonar, tot plegat, i quan va entrar el conseller Buch es va sentir assenyalat. López ho ha viscut amb profunda amargura, però s’ha autoimposat el silenci.