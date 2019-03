Florentino i els seus vuit nominats a la Pilota d’Or

Malgrat que va dimitir com a entrenador del Madrid amb tres Champions a la butxaca, Zidane va dir aquell dia: “Però el màxim ha sigut guanyar la Lliga. I el pitjor ha sigut perdre contra el Leganés”. Una elegant manera de denunciar que plegava perquè al Madrid s’havia perdut la cultura de l’esforç. Era igual. Florentino li va prendre Lopetegui a 'la roja', l’entrenador no va durar ni quatre mesos perquè el Barça el va rematar amb un 5-1 a finals d’octubre, i avui, quatre mesos més tard, el Barça és a dotze punt a la Lliga i ha eliminat els blancs de la Copa, mentre que l’Ajax els ha deixat fora d’Europa a vuitens de final. Què pot haver fallat? És estrany, perquè el dia que va cessar Lopetegui, Florentino va fer escriure: “La junta directiva entén que hi ha una gran desproporció entre la qualitat de la plantilla, que compta amb 8 nominats a la Pilota d’Or, i els resultats”. Que sigui per molts anys.