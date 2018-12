El foc lent de la tardor calenta

Queden quinze dies perquè s’acabi la tan anticipada “tardor calenta” que, en realitat, ha acabat sent un advent d’acumulacions que ha acabat explotant: les peticions de penes dels fiscals, les vergonyes del Tribunal Suprem al descobert, la campanya andalusa fixada sobre Catalunya amb oportunisme obscè, la ultradreta rampant i les vagues de fam. Els pronòstics de pujada de la temperatura ambient al carrer s’han vist corregits i augmentats per les imatges dels manifestants i la resposta dels antidisturbis dels Mossos a Girona (que no s’explica ni el president Torra). L’estat de consciència social sobre els mesos durs que ens esperen (judici i sentència) s’ha fet més profund i més greu. Si ja fa temps que es van acabar els somriures, ja no queden llàgrimes, i de fons sona la sinistra marxa imperial de 'Star Wars', ara és l’hora del cap fred.