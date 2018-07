La gent que envia cartes als presos no fa distincions

Es pot entendre que per a Junts per Catalunya i per a Esquerra no sigui fàcil prendre decisions tenint el líder a l’exili els uns i a la presó els altres. S’entén que la desconfiança atàvica entre aquestes dues famílies no desapareixerà mai i que hi ha ferides de l’octubre passat que no s’han tancat. S’entén que no és fàcil fer política quan un jutge vol decidir sobre la vida parlamentària. I ja sabem que els partits polítics competeixen sempre. Però, per més comprensius que ens posem, tenir presos i exiliats obliga uns i altres a mantenir un comportament polític públic respectuós amb el patiment de tanta gent, inclosos els seus propis votants. La suspensió del ple del Parlament avui i els retrets de faristol són molt poc decorosos. El que s’entén d'avui són les justificades crítiques de l’oposició i el disgust de tanta gent que no fa distincions de partits quan envia cartes als presos polítics.