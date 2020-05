La gota del coronavirus al vas de la precarietat

El lingüista nord-americà Noam Chomsky ha estat entrevistat a TV3 per Ricard Ustrell. Nascut l’any 1928, Chomsky va comentar: “Precisament aquests dies em tornen a venir al cap molts records d'infància. Vaig créixer durant la Gran Depressió, que va ser una època més difícil de la que estem vivint ara, però, tot i així, hi havia esperança”. Quina és la diferència amb el 2020? Doncs que “les possibilitats de superar la crisi hi són, però si ningú no hi fa res, acabarem abocats al desastre”. La Unió Europea no hauria de permetre que el coronavirus acabi convertint-se en el que seria terrible: la gota que desbordés el vas d’una part cada cop més gran de la societat que ja vivia en una duríssima nova normalitat i que als Estats Units és fórmula: el 0,1% de la població té el 20% de la riquesa.