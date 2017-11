Una gran oportunitat perduda

L’ELIMINACIÓ de Barcelona com a seu de l’Agència Europea de Medicaments serà espremuda fins a l’esgotament com a exemple dels mals de l’independentisme. És molt fàcil replicar que les imatges que més van alarmar Europa -les que més evidenciaven la gravetat de la situació a Catalunya- van ser les càrregues policials de l’1-O, que han servit a periodistes de diversos països per fer pujar els colors al ministre Dastis. Mitjans de tot el món li han demanat a Rajoy que faci com els anglesos: que negociï un referèndum i s’espavili per guanyar-lo. Si aquest era un afer intern, Madrid ha demostrat una gran incapacitat per gestionar-lo sense fer-se mal. Però això no ens pot servir de consol. Barcelona ha perdut una gran oportunitat. No tan gran, però, com la que perd Espanya cada dia que amaga que mai ha volgut una autèntica cocapitalitat. I ara, llàgrimes de cocodril.