El guardià del meu germà

L’espionatge del veïnat sempre ha estat una activitat menys glamurosa que la que protagonitzaven James Stewart i Grace Kelly a La finestra indiscreta de Hitchcock i, a sobre, la tafaneria d’avui ha estat corregida i augmentada per les càmeres dels mòbils, que han aconseguit que qualsevol racó pugui ser indiscret. Aquests dies de tanta vida als balcons, les xarxes baixen plenes d’esbroncades de policies o vigilants de seguretat a gent que va pel carrer. Segur que topen amb incívics que se salten el confinament per la cara, però se suposa que l’uniformat no hauria de ser el més maleducat de la reunió i algunes actituds que s’hi veuen no poden ser més fatxendes. També llegeixo que hi ha gent que renya des dels balcons els que van pel carrer. Què sabem de la vida dels altres?