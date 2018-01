Guardiola tenia raó: estat autoritari

RAJOY JA TÉ el que volia: la justícia treballa per donar-li als despatxos la victòria que no va obtenir a les urnes el 21-D (igual que amb la sentència de l’Estatut, el 2010), i el rei li fa els discursos desagradables, els que fan callar l’esquerra, quadren els jutges en posició de ferms i omplen els balcons de banderes espanyoles. Què més vols? Home, sí, Catalunya es convertirà en una ferideta, però serà rendible. L’únic amb què ha de vigilar una mica és amb la UE i amb els mitjans estrangers, perquè com Aznar, perdó, Borrell va tenir la gentilesa de recordar-nos, ja no som al franquisme, en què als independentistes se’ls hauria esbandit amb exèrcit i garrot vil. Sí, les coses estarien sent pitjors per als catalans si fóssim al 1975. I per als demòcrates espanyols, com són les coses, el gener de 2018? ¿No els fa vergonya viure en aquesta indignitat?