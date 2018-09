Honorats d’haver defensat els drets civils l’1 d’Octubre

El primer aniversari de l’1 d’Octubre converteix aquest cap de setmana i dilluns en uns dies de gran intensitat emocional. I de la mateixa manera que és important que el sobiranisme no quedi atrapat en la nostàlgia si no vol perdre impuls, és important no deixar de dir algunes coses: que no oblidarem l’emoció de veure arribar les urnes als col·legis, que l’estat espanyol va perdre el cor i les ments de molts catalans per sempre aquell diumenge, que és vergonyosa l'ocultació de la violència policial d’aquell dia que han fet la majoria de mitjans espanyols, que és igualment vergonyós el silenci dels intel·lectuals espanyols i que ens sentim molt honorats d’haver protagonitzat una història de determinació democràtica col·lectiva en defensa dels drets civils, que és com avança la llibertat dels pobles.