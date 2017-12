La incontinència anal, un trastorn que fa vergonya

Aquesta setmana, a Terrassa, s’han reunit afectats per un trastorn socialment humiliant: la incontinència anal. Se’ls escapa la caca. Pot ser a causa d’un problema congènit, d’un postpart o de resultes d’una cirurgia, el cas és que van pel món amb bolquers, amb l’angúnia de fer pudor, havent de tenir sempre un lavabo a prop, no podent tenir relacions sexuals. El que comença sent un problema físic acaba sent una càrrega psicològica. Li passa a gent de totes les edats, que no s’atreveix a sortir de l’armari. Ni gairebé de casa. Com que ningú no es mor d’això, no és una prioritat sanitària. Una simple pregunta del personal del CAP ajudaria moltíssim: “A vostè se li escapa la caca?” Molta gent ha plorat pel fet de poder-ho explicar, per fi. Una entitat catalana, i pionera a Espanya, que se n’ocupa, ASIA, demana al sistema de salut i la societat que els ajudin a sortir del pou.