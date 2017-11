Informar la canalla o ocultar notícies als adults

LA PRECAMPANYA electoral del PP no ha començat de manera gens original. Xavier García Albiol, com ja va fer Alícia Sánchez-Camacho el 2013, ha denunciat l’ Info-K per haver explicat a la canalla el que volen dir expressions com presos polítics i rebel·lió. La denúncia dels populars arribava el mateix dia que al Telediario de TVE no havien trobat ni trenta segons per informar que l’inspector en cap de la UDEF havia declarat en seu parlamentària que hi ha indicis que Mariano Rajoy (també conegut com a “M. Rajoy”) va rebre pagaments en negre. En concret, l’inspector Marocho va referir-se a la trama Gürtel com a “corrupció en estat pur”. No va ser un bon dia per al president espanyol: The Times va titular un editorial amb “Presoners de Rajoy” i li va recomanar que això de governar empresonant polítics ho deixi per a Vladímir Putin.