Bob Marley hauria fet 75 anys aquest dijous i, amb motiu de l’aniversari, els seus vells èxits han tornat a sonar aquests dies. Ara, quan sento de manera inesperada la música que triomfava quan tenia divuit anys, se m’apareixen llocs, cares, noms o moments del passat amb una precisió que només és possible gràcies a la reconeguda capacitat evocadora de la música, semblant a la de les olors. Hi ha músiques que portem a dins, fins i tot sense que siguin del nostre estil favorit, que, quan algú les desperta, ens connecten directament amb l’energia d’aquella muntanya russa emocional que anava de l’angoixa a l’arrogància, en què teníem tota la vida al davant i no ens l’acabàvem. I les lletres surten soles, com les dels poemes que vam aprendre de petits i ningú no ens pot prendre.