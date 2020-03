Jaume Perich, les dretes i les esquerres

Al Centre de Cultura i Memòria del Born de Barcelona hi han obert una exposició dedicada a Jaume Perich. Era impossible que tots els seus acudits envellissin igual de bé, però aquí van algunes proves que el gruix del seu pensament anarco i el seu humor neorealista expliquen perfectament el món d’avui, 25 anys després de la seva mort: “La línia més llarga entre dos punts és la Renfe”. “Un home d’estat és aquell que, en cas de guerra, no dubta a donar la teva vida pel país.” “Vostè és de dretes o d’esquerres? Jo soc del PSOE. D’acord, però vostè és de dretes o d’esquerres?” “La Xina continua sent un país misteriós: davant el fracàs del comunisme i la crisi del capitalisme, decideix unir tots dos sistemes per salvar el país”. “Hi ha gent que encara creu que la norma «Circuleu per la dreta» és de trànsit”. “Avui es compleixen 19 anys de la mort de Franco i zero del franquisme”.