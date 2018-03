Joves a Amèrica, jubilats a Espanya

BRAVO PELS ESTUDIANTS nord-americans que ahir van parar les classes a tot el país per denunciar que ja en tenen prou que els matin. Ara bé, hauran de cridar més fort i sortir més vegades, perquè la política nord-americana està institucionalment dissenyada perquè el poder estigui repartit i, per tant, els milions tacats de sang del negoci de la mort tenen molts caus on amagar-se. I encara pitjor, la vida nord-americana està culturalment dissenyada perquè t’empassis sense debat que la pistola et fa lliure. Més encara, que si tu (a diferència d’un suec, un britànic o un grec) pots portar armes, és perquè pertanys a una nació excepcional. Hi ha moments, però, en què els vells ordres s’enfonsen corcats per la mentida i la gent surt als carrers: els joves a Amèrica o les dones o els jubilats a Espanya.