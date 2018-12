Joves catalans de tot el món que tornen a casa per Nadal

Aquests dies estan tornant a casa per Nadal milers de joves. Pertanyen a la generació per a la qual el seu mercat de treball ja és el món. N’hi que van fugir de la precarietat o dels sous que donen per compartir un pis a tot estirar, pensant que, fos on fos on anessin a parar, tindrien més futur que aquí. D’altres s’han obert camí i buscar o acceptar una posició en una altra ciutat a l’estranger era pujar un esglaó natural de millora. Venen de l’optimisme ambiental o del respecte per la feina que es mostra en actituds, salaris i condicions de treball, a vegades de continents més joves en edat i esperit que Europa, i malgrat el dinamisme de l’economia catalana, els sembla que aquí anem amb una marxa menys. Potser és que el món corre massa i no sempre en la direcció correcta, però ens veuen cínics i cansats. Escoltem-los i que ens encomanin l’empenta.