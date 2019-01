El judici televisat i la veritat del judici

La fiscal general de l’Estat ha afirmat tota contenta que el judici serà "televisat i en directe". I ha afegit: "No podem oferir res més". Error. La televisió en directe no és un màxim, és un mínim. I no sempre és sinònim de veritat. Televisada va sortir Soraya l’1 d’Octubre a dir que la policia no havia pegat a ningú. I televisats surten cada dia els dictadors a fer discursos. Una cosa és veure i l’altre és entendre. La tele ensenya el que li posen al davant (i això si té un bon realitzador), però la veritat d’aquest judici també és la inconsistència de l’acusació de rebel·lió, els 15 mesos de presó preventiva o denegar l’alliberament dels presos durant el judici, com va resoldre ahir el Suprem, perquè han rebut visites de Torra, Puigdemont té una estructura a Bèlgica i tot plegat això "augmenta el risc de fuga". Ho diu d’uns presos que van presentar-se al jutjat i ho diu en un segle en què la tecnologia permet localitzar-los les 24 hores. No, no digui que no poden oferir res més.