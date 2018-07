Els jugadors del Japó netegen el vestidor

La selecció japonesa va netejar l'últim vestidor que va fer servir al Mundial i va deixar-hi un rètol en rus on hi deia “Gràcies”. Que aquesta sigui l’última imatge que queda d’un grup d’esportistes em sembla d’una força cívica extraordinàriament pedagògica que els entrenadors de l’esport base farien bé d’explicar als seus jugadors. He pensat en Cruyff, que un dia em va explicar, emocionat, que quan era juvenil de l’Ajax embrutava a les tardes el vestidor que la seva mare havia fregat al matí. Els Alls Blacks neozelandesos també han netejat el vestidor, com a manera de tornar a la humilitat perduda a còpia de tanta entrevista i de tant sortir per la tele. Els jugadors de l’Eibar carreguen ells els baguls amb les samarretes. Un bàlsam per suportar tant divisme.