Juncker insulta la idea d’Europa

NO TAN SOLS SOC EUROPEU, sinó que me’n sento. Em sento hereu de la immensa contribució que ha fet Europa a la història del pensament, la ciència o l’art, de les seves desgràcies i dels seus èxits. Per això, cada cop que Juncker parla de Catalunya (i d’Europa) em sento insultat. Ahir va agrair un doctorat a Salamanca, en presència de Rajoy (no cal preguntar-se pels mèrits, oi?), i va dir que els nacionalismes “no tenen dret a destruir el model de convivència”. Sí, les guerres mundials van ser guerres civils europees entre francesos i alemanys i van destrossar la convivència. Però al segle XXI, aquest esquema del passat no es pot aplicar a una reivindicació pacífica i democràtica, si no és que Europa es nega a ella mateixa. El que diu Juncker és que els estats no són nacionalistes. Ni tan sols els que peguen per votar o empresonen polítics electes.