Els correus publicats per 'El món' i 'Eldiario.es' confirmen gairebé paraula per paraula allò que ja hem explicat aquí: hi ha membres de l’estament judicial que es consideren a ells mateixos l’última trinxera de defensa de la unitat d’Espanya perquè creuen que els polítics no l’han sabut defensar prou i l’exèrcit seria massa aparatós que se n’ocupés, perquè la UE està mirant. Expressen així obediència a l'"A por ellos!" reial. No els importa ser parcials perquè fan mèrits i perquè si Espanya està en joc creuen que no han d’avergonyir-se de ser jutge i part. Tenen l’Estat al darrere, l’estat profund d’Aznar o Zoido, que diuen que el 20-S hi va haver violència, i l’estat mental profund d’un país que veu un llaç groc en una gala teatral i ho troba un greuge intolerable. La reacció aïrada davant una proposta democràtica és capaç de treure el pitjor de l’estat espanyol si es formula (amb possibilitats de guanyar a les urnes) des de Catalunya. És així de trist.