La trampa argumental al descobert

UN TÒPIC QUE circula entre els opinadors i els partits espanyols diu que si ha passat el que ha passat és perquè l’estat espanyol ha estat absent de Catalunya. Aquesta diagnosi és reveladora: ¿la Generalitat, els Mossos o TV3, no són estat espanyol? ¿O és que, d’acord amb la llei, el català no és una llengua espanyola? L’estat espanyol mai no ha estat absent de Catalunya, sinó que a Catalunya l’Estat té aquesta forma. I si es respectés, potser la majoria de catalans no haurien sentit la necessitat de canviar d’Estat. Per a aquests opinadors, una estructura només és de l’estat espanyol si es controla des de Madrid i parla en castellà. En comptes de fer seu l’èxit dels Mossos el 17-A, es van llançar a la destrucció de la seva cúpula. Ciutadans vol eliminar el català com a requisit per als funcionaris. Després volen que siguis espanyol; o sigui, castellà.