Lamentable teatre del dolent

Teatre i del dolent. Aquest és el qualificatiu suau que mereixen les declaracions dels agents de la Guàrdia Civil d’aquest dijous al judici: "No he viscut el conflicte basc però agents veterans m'han dit que s'hi assemblava bastant al principi per l'odi de la gent". És una forma molt barroera de connectar una tragèdia terrorista que va costar més de 800 morts amb la preparació d’un referèndum. "Increpaven els vehicles de forma tumultuària" és una frase tan entrenada que, després de dir-la, l’agent hauria pogut aclucar un ull i preguntar al fiscal “Ho he dit bé?” Partint del principi que acaben fent més mal les mentides que els cops, aquest judici fa mal a la societat. Dic aquest judici i penso en un altre de possible per desobediència. Però aquest ja va començar com un escarment per ara i per al futur amb l’abús de les presons preventives i està continuant com la construcció d’un relat basat en la necessitat de fer encaixar qualsevol fet en el delicte de rebel·lió.