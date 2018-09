Lesmes, Soraya i la postveritat

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, s'ha referit implícitament a Torra i l'ha acusat d’utilitzar "la postveritat, que persegueix la impunitat sota l'empara aparent de la voluntat popular", per haver dit que només acataria una sentència absolutòria. Es comprèn que Lesmes encara no hagi paït les respostes de les justícies belga, alemanya, suïssa i escocesa, que conviden a preguntar-se qui és el que realment viu instal·lat en la postveritat. Curiós dia per utilitzar aquest terme. Avui ha plegat de la política Soraya Sáenz de Santamaría, que, l’1 d’octubre del 2017 al migdia, va dir: "No hi ha hagut referèndum, ni aparença de tal. [...] L’objecte de les actuacions [de les forces de seguretat de l’Estat] mai han estat les persones sinó el material electoral [...]. Han actuat amb professionalitat i de manera proporcional i proporcionada". Una frase per a la història d’Espanya i de la postveritat.