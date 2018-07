Llach i Puyal es troben a can Terribas

Mònica Terribas convida Joaquim Maria Puyal a 'El matí de Catalunya Ràdio'. Emoció, reflexió, humor, dríblings sobre el futur i enyor anticipat dels presents. Una idea de Segurola: “La tele ensenya massa. Jo vaig créixer imaginant futbolistes i jugades a través de la ràdio”. Quan acaben, a la porta de l’estudi, està esperant Lluís Llach per entrar. Somriuen. Puyal li demana a Llach que li digui com ho va fer per tancar tots aquells anys d’artista. Llach explica que al cos, quan li dones l’ordre de parar, para. I tots dos reviuen un moment màgic a 'Un tomb per la vida' de TV3: un piano, una llum baixa, en Martí Pol a la vora i en Llach explicant com neix una cançó i com la melodia “pot anar cap aquí i cap allà”. La qüestió és tenir la voluntat d’empènyer una melodia vital, persistir i excel·lir.