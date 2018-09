La llibertat denegada als presos polítics

El Tribunal Suprem ha rebutjat concedir la llibertat provisional a l’exconseller Joaquim Forn, encara que aquesta vegada l’havia demanada, també, per raons humanitàries, com ara la malaltia de la seva mare. Els altres presos polítics poden invocar aquestes raons perquè la presó està afectant la salut física o psicològica de les seves parelles, pares o fills. A més, a la presó ho tenen més difícil per preparar la seva defensa. I quan arribi el judici vindrà el pitjor: seran despertats molt d’hora, els conduiran emmanillats fins al tribunal, on arribaran marejats com una sopa, els faran esperar en un calabós i finalment els deixaran entrar a la sala del judici. I així cada dia. En aquestes condicions s’enfrontaran al moment més decisiu de la seva vida. Alguns jutges han decidit que ells salvaran l’Estat que els polítics no defensen prou i que l’exèrcit defensaria massa, perquè creuen que són l’última trinxera de la unitat d’Espanya.