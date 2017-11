El lloc dels comuns el 21-D

IGUAL QUE JA VA PASSAR el 2015, els comuns intentaran no ser comptats el 21-D ni entre els del sí ni entre els del no. Però aquesta vegada els del sí tenen gent a la presó i la Generalitat ha sigut intervinguda pel 155, que Podem mateix (aliat dels comuns) ha portat al TC. I encara més: ¿creuen Podem i els comuns que la seva Espanya hi cap, a dins de l’actual? ¿De debò que no se’n senten exclosos pels que troben que són uns proveneçolans (o procatalans)? ¿Creuen que els deixarien governar sense espantar la gent? I els comuns, ¿creuen que es pot fer cap política social digna d’aquest nom a Catalunya si en el nostre esforç fiscal manen Montoro i els barons (i la baronessa) del PSOE? ¿I on creuen que és el seu lloc, treballant per la República o ajudant a sostenir la monarquia? Potser creuen en els matisos, però a l’Espanya de prohibicions, presons, censura, acataments del 155 i besamans que està quedant, les seves idees són les següents a ser perseguides.