Presentar-se a la seu d’Esquerra i deixar-hi una pintada on hi diu "Desobeïu o dimitiu" precisament el dia que Oriol Junqueras fa nou mesos que és a la presó sembla un broma de mal gust. La crítica al Govern no hauria de ser incompatible amb el respecte que hauria de merèixer l’altíssim preu personal que estan pagant i pagaran els presos i exiliats d’ERC i del PDECat. És veritat que són temps confusos. Què vol dir "fer República" en les actuals circumstàncies? Poden explicar el president Torra i el vicepresident Aragonès què volen per als pròxims mesos? Però que altre cop plani sobre el Govern l’acusació de traïdoria és un luxe que el sobiranisme no es pot permetre en temps d’emergència política nacional, i menys davant l’any que li espera així que passi l’agost i que inclou l’aniversari de l’1-O, el judici dels presos, la sentència i les eleccions municipals.