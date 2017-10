Les mentides retraten qui les diu

DES QUE EL REI FELIP DE BORBÓ ho va convertir en la nova normalitat en el seu històric discurs, la deshumanització dels catalans és política d’estat. Alguns mitjans i alguns periodistes ja la practicaven de feia temps, però ara sí que tot s’hi val, i és per això que Dastis menteix a la BBC, per exemple. Aquesta follia és addictiva, i demana augmentar la dosi de mentida i el traç gruixut de les paraules amb què se’ns descriu. I aquí és on hi entra algú que té la mà trencada a deshumanitzar col·lectius, que és el president del PP a Catalunya, com saben a Badalona. El seu prestigi com a polític és nul, però ja que parla en públic (a TV3, per cert), li direm que sap que menteix sobre la qualitat moral dels mestres de Catalunya. Precisament estan entre els que més han fet perquè tothom tingui igualtat d’oportunitats i s’estimi totes les llengües sense odis.