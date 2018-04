"Més màsters dona la vida"

Manllevo el títol de Maruja Torres, que va escriure el llibre de memòries 'Mujer en guerra' (Círculo de Lectores, 1999) i hi va posar de subtítol les paraules que encapçalen aquest columna. A l’autora li feia molta gràcia (per dir-ho suaument) la febre pels màsters de fa dues dècades, precisament perquè s’havia fet una firma en el reporterisme (el de guerra inclòs, aclaparadorament masculí), amb estil propi, molta valentia i una multitud de lectors i fans, sense haver trepitjat la universitat. Potser hi ha posicions per a les quals no pots ni presentar un currículum si no has fet un màster (o dos), però, almenys en l’àmbit periodístic, asseguro que alguns col·legues i jo coincidim més a valorar l’actitud de l’aspirant que les notes que porta. A part que ara, quan algú et vingui amb un màster, li hauràs de preguntar si és de debò.