El millor regal no es fa comprant

Un bon regal són, de fet, dos bons regals: l'objecte i l'escolta. O l'objecte i l'observació. Darrere els regals que més il·lusió ens fan no necessàriament hi ha d'haver una targeta de crèdit ben dotada sinó que acostuma a haver-hi una actitud, la de l'interès per l'altra persona que demostra qui fa un bon regal, perquè ha sabut capturar els desitjos de qui el rep, desitjos que van ser expressats en una frase perduda una tarda qualsevol en una conversa intranscendent, en una mirada davant un aparador, o perquè ha tingut prou interès per entendre els seus gustos o interessos o vol animar-lo a tastar novetats. Quan desemboliques un regal i preguntes a l'altre admiradament com se li va acudir, ja en saps la resposta, i aquesta és un regal millor que el regal mateix. T'escolta, o sigui, t'estima.