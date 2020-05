El moment de posar-se la mascareta

Per als que no teníem costum de portar-ne mai, posar-se la mascareta abans de sortir de casa és un gest greu, gairebé excessiu, una mena de "com ens hem de veure". Però és, també, un moment d'adquisició plena de la consciència que al carrer n'està passant una de grossa, que corre un virus que ens pot matar a nosaltres igual que ha matat més d'11.700 catalans en tres mesos encara no. Posar-se la mascareta actua com a recordatori de la necessitat de mantenir el rentat freqüent de mans o la distància física amb els altres. Posar-se la mascareta recorda a cordar-se el cinturó de seguretat. El cinturó s'ha quedat, per raons òbvies, i la mascareta acabarà marxant, sobretot el dia que tinguem la vacuna. Però, mentrestant, quan la veurem a la cara dels altres, es convertirà en la millor campanya d'avís que continuem enfrontats a un risc per a la nostra vida i per a la vida de la gent que estimem.