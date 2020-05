No em segueixi mentre la despatxo

La venedora d’una parada del mercat de la Concepció de Barcelona insistia a la clientela que fes el favor de fer una cua amb distància de seguretat. Se la veia disgustada amb l’amuntegament d’avis, mares, canalla, patinets i bicicletes que se li ha produït alguna estona. La Guàrdia Urbana, que és allà mateix, ha cridat l’atenció a algunes parades, i el mercat ha començat a dividir els carrers amb una ratlla contínua (aquí els que fan cua per a la fruita, aquí els de la peixateria) i, a cada banda, uns quadrats a terra com si fossin places d’aparcament. Una dona volia ajudar-la a agafar un enciam i ha sigut advertida que, sisplau, controlés aquell moviment inconscient d’anar seguint la dependenta mentre va amunt i avall de l’aparador agafant el gènere sol·licitat. Sí, tot és estrany i enutjós, però no és capriciós. A Catalunya hi ha més 500 persones ingressades a les UCI.