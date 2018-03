No som violents com vosaltres, feixistes

L’INCENDI DE l’Ateneu Popular de Sarrià té tot l’aspecte d’atac feixista. Les al·lusions al CDR són prou explícites. Les creus gammades que hi van deixar pintades són intolerables. Esperem una àgil investigació policial. Queda clar que l’extrema dreta està infiltrant-se per provocar tothom i, en especial, l’esquerra alternativa perquè caigui en la violència que li posi fàcil a l’Estat quadrar les acusacions de rebel·lió que està construint. Ara estan amb la història del “gir violent” (la qual cosa confirma que, fins ara, de violència, zero). Per tant, just ara, en un moment en què mitjans i intel·lectuals europeus clamen contra l’extradició de Puigdemont, és més imprescindible que mai recordar que només una resposta pacífica a la justa indignació que sentim serveix la causa de la llibertat.