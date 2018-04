Pare, els teus fills no es faran més joves

PAUL RYAN, l’ speaker del Congrés (tercer càrrec en la línia de poder dels Estats Units), ha anunciat que plegarà al novembre. Entre les raons: “Ja he aconseguit molt del que es ve a fer a Wahington i els meus fills no es faran més joves. Si continuo un altre mandat, només m’hauran conegut com un pare de cap de setmana”. Ryan té 48 anys i els seus fills 16, 15 i 13. No sé si els fills han sigut la raó més poderosa, però a fe que ho és. I diria que ja fa una mica tard, encara que mai no és tard. Quan miro enrere, els moments quotidians familiars més feliços (sense que aleshores m’ho semblés especialment) van ser els anys de primària, quan les banyeres ja anaven soles, sopàvem tots a la mateixa hora i la conversa a taula era un món de sorpreses. Estimo aquell record i m’agradaria tornar una nit a aquells sopars. Els fills no es fan més joves.