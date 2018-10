El Parlament Europeu i el feixisme a Espanya

El Parlament Europeu ha reclamat aquest dijous que s'il·legalitzin les fundacions que glorifiquen el feixisme, com ara la Fundación Francisco Franco. El text de la resolució és detallat i cita com a exemple que "membres dels grups feixistes espanyols Falange, Alianza Nacional i Democracia Nacional van ser condemnats pel Tribunal Suprem a Espanya després d'atacar el Centre Cultural Blanquerna de Madrid durant les celebracions del Dia Nacional de Catalunya el 2013". Igualment, "demana a les autoritats espanyoles que eliminin efectivament tots els símbols o monuments restants que exalten l'aixecament militar i la dictadura franquista i que els que no puguin ser eliminats se sotmetin a una reinterpretació perquè contribueixin a la consciència del públic". Borrell ara, o abans Margallo, lamentaven que el sobiranisme català parlés encara de franquisme quan anava pel món. Aquest dijous n'ha parlat el Parlament Europeu.