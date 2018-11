Passejant els gossos dels altres

Muhammad Yunus, l’economista impulsor dels microcrèdits i premi Nobel de la pau 2006, ha passat per Barcelona. En una conferència sobre economia social al CaixaForum va explicar que els microcrèdits s’adapten a les necessitats de l’economia a cada país i va posar un exemple curiós: als Estats Units, el seu banc ha ajudat gent a muntar un negoci de passejar gossos i, en canvi, va afegir: "No ho provi a Bangladesh [el seu país] perquè no tindria cap futur". A Barcelona se’n veuen, de persones que passegen gossos professionalment, i es fan mirar, amb tot el corretjam portant gossos de races diferents trotant disciplinadament cap al parc més pròxim. Només hi ha un problema: si la vorera de casa teva és en una de les rutes de passeig caní, vigila on poses els peus. O potser això només passa en algunes rutes de passejadors poc professionals.