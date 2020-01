Per la pau i per la justícia

Aquest dissabte se celebra la manifestació més multitudinària de tot l’any al País Basc: és la que demana que els presos d'ETA siguin traslladats a presons basques i navarreses. Sare, que és la xarxa ciutadana organitzadora, diu que "és hora d’avançar sense oblidar, però sense odiar; és hora de crear una societat, si no reconciliada, almenys en convivència". ETA va causar molt de dolor, però el passat no pot condicionar eternament el futur, i així ho entenen tant familiars de les víctimes com exterroristes convictes d’assassinat que han començat a trobar-se, fins i tot públicament. Ara que el govern espanyol (que ha fet possible, també, l’abstenció de Bildu) es proposa reprendre el diàleg polític, s'obre una magnífica oportunitat per acabar amb la dispersió dels presos, que cada any que passa es converteix més clarament en una forma de revenja.