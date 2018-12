Per fi, bicicletes fora de les voreres

A partir d’aquest 1 de gener, les bicicletes ja no poden circular per la majoria de voreres a la ciutat de Barcelona, Eixample inclòs. Ja era hora. La vorera ha anat perdent el seu valor de refugi i s’ha anat convertint en un espai que exposava el vianant a l’ensurt a cada cantonada. El tipus de superioritat de la màquina sobre la persona que tot vianant ha experimentat alguna vegada caminant per la vorera s’assembla a la que els ciclistes denuncien dels conductors de cotxes. A l’Ajuntament li ha calgut prohibir, i això sempre té alguna cosa de fracàs de l’autogestió ciutadana, però no tenia alternativa si volia protegir el més dèbil, i més ara, que els carrils bici ja són estructura de ciutat. D’aquí uns dies, els Reis ompliran els balcons de patinets elèctrics. Recordeu que també estan prohibits a les voreres.