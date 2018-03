Per què escriuen cartes d’amor?

LI PREGUNTAVA ahir a Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, per què creia que a les cartes que envien des de la presó Cuixart, Sànchez, Junqueras i Forn sovint hi escriuen invocacions a estimar-se, i em va contestar que és la resposta a les tones d’amor que reben, literalment. Que tots quatre són presos als quals estan esperant saques de correus plenes de cartes de gent que diu que els estima. L’amor no és un material amb què es faci la política, ans al contrari, i menys ara que la tecnologia ha abaratit el gust suïcida de clavar als altres el ganivet dels insults i les calúmnies. Ahir, al voltant de Sànchez, van sonar quatre paraules gruixudes com quatre riallades cruels: “risc de reiteració delictiva”. Les va pronunciar el poder omnipotent de l’Estat que fa i desfà. Desfà la democràcia, concretament.