Periodisme i Tribunal Suprem

Comprendran que el Tribunal Suprem no és l’organisme de l’Estat més ben situat per parlar de “neutralitat” en les cobertures de TV3 i Catalunya Ràdio sobre fets tocants al Procés. Un alt tribunal controlable “per la porta del darrere” pel PP ( whatsapp de Cosidó), que va processar per rebel·lió i va condemnar per sedició polítics que no van cometre cap dels dos delictes (segons el parer de més d’un centenar de catedràtics i professors espanyols de dret), defensant les resolucions d’una Junta Electoral que ha tingut un component que cobrava de Ciutadans mentre resolia recursos d’aquest partit sobre el Procés, no sembla el súmmum de la garantia. Però, a més, sobta sentir un tribunal resolent sobre el que és opinió i informació. Entenen els magistrats que un mitjà, pel sol fet de triar o no una notícia i titular-la gran o petita, amb aquell verb o aquell adjectiu, ja està opinant?