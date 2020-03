Perseguir funcionaris amb noms i cognoms

Quan “el fonament últim de tot el dret d’un estat és la indissoluble unitat de la nació espanyola” (Carlos Lesmes, 5-9-2017) s’acaba empresonant preventivament durant dos anys polítics catalans que van convocar un referèndum i se’ls acusa i se’ls condemna per delictes que, segons tots els experts, no van cometre. I després, quan el món passa per una terrible pandèmia que només a Espanya ja ha costat més de 8.000 morts, aquesta mateixa justícia amenaça amb perseguir penalment els funcionaris que permetin que els presos que ja van a treballar passin el confinament a casa i avisa els directors de presons que hauran d’identificar, amb noms i cognoms, el que gosin firmar el permís. Adaptant Grossman, l’anticatalanisme és l’expressió de la falta de talent, de la incapacitat de guanyar amb les mateixes armes. És la mesura de la mediocritat humana.