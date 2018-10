A Pittsburgh, contra el 'nacionalisme blanc' de Trump

Una presidència és un to, i el to de Trump és agressiu. Com si visquessin gronxats en un pèndol, els nord-americans han passat de la retòrica inspiradora d’Obama (massa somnis i poques realitats) a l’exabrupte primari de l’actual president. Amb un agreujant: la violència política forma part de la història americana i amenaça sempre el present perquè als Estats Units hi ha més pistoles i rifles que habitants i una paraula irrespectuosa del president amplificada per l’odi que ha segrestat la conversa a les xarxes pot fer disparar una bala. Per això a Pittsburgh, la ciutat de l’acer i de Warhol, milers de jueus no han donat la benvinguda a Trump quan ha pretès portar consol a les famílies de les 11 persones assassinades dissabte en una sinagoga. I li han dit ben clar que “no serà benvingut fins que es comprometi a dur a terme polítiques compassives que reconeguin la dignitat de tothom”.