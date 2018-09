Pel seu populisme els coneixereu

Rivera va fer el mateix que fa Trump: carregar-se els mitjans que no diuen que ell és meravellós. A Rivera no l’amoïna la professionalitat de TV3 sinó l’existència de TV3. La tancaria, com el PP va tancar la tele valenciana, o la intervindria via 155. Tant li fa que li demostrin que menteix. Ell ja té el moment que volia. Al populisme se’l coneix perquè mai critica res constructivament, no admet les raons que pot tenir l’altre, no està interessat en les solucions dels problemes de la gent: és la política dels egòlatres divisius que van als micròfons a repetir mil vegades les mentides i les ridiculitzacions dels altres fins a deshumanitzar-los, els que treuen el pitjor de la gent perquè un expert els ha explicat que el que porta la gent que mai no vota a les urnes són sentiments tan foscos com l’odi i la por.