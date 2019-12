El Procés, ETA i la necessitat nacional d'un enemic

Dir que la situació política és pitjor amb el Procés a Catalunya que amb ETA perquè almenys llavors el PP i el PSOE anaven junts és, a part d'una indecència política i personal (i mitja mentida: ¿o és el que PSOE no va donar suport al 155?), la demostració que la dreta espanyola necessita l'enemic interior per mantenir la unitat nacional. En condicions de normalitat democràtica, ni en sap ni en vol saber. El febrer del 2016 l'ARA va entrevistar Jesús Eguiguren, cap dels socialistes bascos, a qui ETA li va matar 18 companys a Guipúscoa. Ens va dir: "La resposta de les institucions d’Espanya ha sigut que aquí no ha passat res. Les Corts no han fet cap declaració felicitant-se per la pau. Es resol el problema més important pendent des de la Transició però es queden orfes d’un problema al qual culpar de tot. L’Estat tenia un enemic, ETA, creia que no s’ensorraria per un o dos morts al País Basc, i això amagava moltíssims problemes".