A propòsit del que ja no serà com era

De totes les marques que quedaran de la pandèmia en el cos polític espanyol, la més profunda és la facilitat amb què el govern del PSOE i Unides Podem ha convertit les autonomies en governs civils. El missatge que ha donat és que quan arribi una crisi terrible, se n’encarregarà Madrid. Vostè pagui, calli i tingui oberts els hospitals. Per això mateix van reaccionar tan malament a la resposta dels Mossos als atemptats de l'agost del 2017. És difícil pensar que aquesta degradació constitucional no deixarà marques. La dreta i la ultradreta que ara criden “Llibertat!” segur que estaran encantades de continuar la desconstrucció institucional, per poc que puguin. El veritable estat és l’administració central. Igual que els manifestants d’aquests dies li estan dient al govern de Sánchez-Iglesias que els que protesten són els veritables espanyols.