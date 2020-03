Prou de comentaris lamentables

Hi ha situacions molt dures: la gent gran a les residències que no pot rebre visites, els avis i àvies que viuen sols i, amb sort, algú els deixa el menjar al replà, les famílies que no poden acomiadar-se dels seus morts, el personal sanitari que treballa al límit de les seves forces o les dones que ara estan forçades a conviure amb el seu enemic. Les criatures fan patir, elles que tenen tanta necessitat de bellugar-se i no poden sortir una estona al carrer, com sí que es fa amb els gossos. Molta gent pateix pel seu sou o el seu negoci. Tothom està fent un esforç enorme de contenció i resulta que cada dia hem d'aguantar els comentaris fora de lloc del general Villarroya –cada dia més insofribles–, uns comentaris que no li riuria ni un recluta, adobats amb elogis a un rei que deu, pel cap baix, una explicació. Desmoralitza que el govern espanyol, enmig de la pitjor crisi, no vigili a qui dona la paraula.