Qualsevol cosa pel Barça

Fa un parell de mesos, un exdirectiu del Barça m'explicava la seva experiència dient que hi ha gent que quan pot acostar-se al club blaugrana es torna boja. Que la proximitat amb les estrelles, la llotja i els negocis del futbol convertia gent normal en gent capaç de fer el que mai no faria. M’ho ha fet recordar la informació publicada aquest dilluns per SER Catalunya segons la qual l’empresa que vetlla per la reputació digital del Barça hauria generat perfils i missatges ofensius i vexatoris contra jugadors, socis i personalitats i entitats vinculades amb l’entorn del Barça. El Barça ho nega, però els periodistes en tenen proves. I d’altra banda, ningú es llançaria a aquesta piscina si no hi hagués aigua. Que el poder corromp és vell. Però comprovar-ho sempre fa mal.